Президент Швейцарии посетит Донбасс: что она там будет делать

Соммаруга вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским с рабочим визитом посетят Донбасс. Там президент Швейцарии ознакомится с политикой безопасности и социально-экономической ситуацией в регионе. Также Соммаруга ознакомится с реализацией гуманитарной помощи, которую предоставляет ее страна.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Программой визита предусмотрены переговоры глав государств в формате с глазу на глаз и в составе делегаций. Планируется обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинско-швейцарских отношений, а также взаимодействия сторон на международной арене", - отмечает в Офисе президента Украины.

Отметим, что президент Швейцарии Симонетта Соммаруга должна была посетить Украину еще в марте этого года, однако тогда визит перенесли из-за ситуации с пандемией коронавируса в Европе.

Ранее в Офисе президента отмечали, что до конца лета может состояться еще два-три визита высокопоставленных политиков в Украину.

Ранее мы отмечали, что депутаты в экстренном порядке рассмотрят законопроект Зеленского.