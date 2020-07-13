17:30 13.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Президент Швейцарии посетит Донбасс: что она там будет делать

Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга с рабочим визитом отправится в Украину. Это произойдет с 20 по 23 июля.

Президент Швейцарии посетит Донбасс: что она там будет делать

Соммаруга вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским с рабочим визитом посетят Донбасс. Там президент Швейцарии ознакомится с политикой безопасности и социально-экономической ситуацией в регионе. Также Соммаруга ознакомится с реализацией гуманитарной помощи, которую предоставляет ее страна.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Программой визита предусмотрены переговоры глав государств в формате с глазу на глаз и в составе делегаций. Планируется обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинско-швейцарских отношений, а также взаимодействия сторон на международной арене", - отмечает в Офисе президента Украины.

Отметим, что президент Швейцарии Симонетта Соммаруга должна была посетить Украину еще в марте этого года, однако тогда визит перенесли из-за ситуации с пандемией коронавируса в Европе.

Ранее в Офисе президента отмечали, что до конца лета может состояться еще два-три визита высокопоставленных политиков в Украину.

Ранее мы отмечали, что депутаты в экстренном порядке рассмотрят законопроект Зеленского.


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