10:20 22.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В МВД рассказали, правильно ли сделал Зеленский, выполнив требование террориста

Вчера, 21 июля, президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование террориста, который захватил автобус с заложниками в Луцке, выложив необходимый ролик на страницу в Фейсбук. Это разделило обычных украинцев и экспертов на два лагеря, одни заявили, что Зеленский сделал правильно, а другие – что сделал ошибку, пойдя на поводке террориста.

В МВД рассказали, правильно ли сделал Зеленский, выполнив требование террориста

Заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что в министерстве считают, что президент Украины поступил правильно и помог сохранить жизни и здоровье заложникам.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТСН.

"Сейчас идет много дискуссий, нужно ли было президенту идти на его условия и размещать видеообращение. Я могу сказать, что президент сделал все правильно. Самое ценное, что у нас есть, - это жизнь людей. Другие действия могли привести к неконтролируемой агрессии террориста", - заявил Антон Геращенко.

Также он отметил, что психологический портрет террориста предполагал, что от преступника можно ожидать всего что угодно. Отмечается, что террорист едва не застрелил первого заместителя начальника полиции Евгения Коваля, поэтому нельзя было рисковать

Ранее Владимир Зеленский сам рассказал, как прошли переговоры с террористом.


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