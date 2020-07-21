13:33 21.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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В США согласовали санкции против Северного Потока 2

Палата представителей США вечером в понедельник по местному времени, 20 июля, приняла поправку к Закону о расходах на оборону (NDAA), которая предусматривает санкции против компаний, которые помогают строить трубопровод Nord Stream 2.

В США согласовали санкции против Северного Потока 2

"Россия пытается построить газопровод Nord Stream 2 для контроля европейских союзников США и их поставок энергоносителей. Я рад, что поправка к NDAA, предусматривающая санкции против компаний, участвующих в строительстве этого трубопровода, была принята", - написал после голосования конгрессмен-республиканец Стив Вомак. Он добавил, что враждебная стратегия президента России Владимира Путина должна быть "остановлена".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

Чтобы закон о расходах на оборону вступил в силу, он должен быть одобрен Сенатом, а затем подписан президентом.

Предыдущий закон о расходах на оборону (на 2020 год), принятый Конгрессом США в декабре прошлого года, предусматривал санкции против организаций, оказывающих помощь в строительстве Nord Stream 2. В результате швейцарская компания Allseas вышла из проекта.

Ранее мы сообщали, что Россия развернула противоракетные системы вблизи США.


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