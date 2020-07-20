15:28 20.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Россия развернула противоракетные системы вблизи США

Российские власти развернули на территории Венесуэлы 11 систем противоракетной обороны. Об этом заявил Антонио Ледезма, бывший мэр столицы Венесуэлы Каракаса.

Россия развернула противоракетные системы вблизи США

Ледезма, противник венесуэльского режима, близкого к Москве, Николаса Мадуро, утверждает, что к концу июня современные противоракетные системы были установлены в восьми штатах страны.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на мадридскую газету ABC.

Как он утверждает, в штате Сулия были развернуты три системы, в которых, например, имеется. многочисленные нефтехимические заводы. Одна система была установлена ​​в штатах Тачира, Трухильо, Мерида, Баринас, Варгас, Сокол, Апуре и Карабобо.

Бывший мэр Каракаса показал, что системы, развернутые в Венесуэле, представляют собой очень современное оружие, оснащенное "высококлассными радарами". Он указал, что они были скрыты, среди других в горах, а также на частных фермах.

Ледезма, который описывает действия России как форму "оккупации" своей страны, указывает, что персонал новых систем противоракетной обороны также является русскими, которые являются представителями различных профессий. Они приехали в Венесуэлу, выдавая себя за, среди прочего, спортивных тренеров и врачей.

Отметим, что Венесуэла находится весьма близко к США.

Ранее мы сообщали, что в Черном море начались международные учения, кроме Украины и США принимают участие еще 6 стран.


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