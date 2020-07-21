Сколько предвыборных обещаний выполнил Зеленский за первый год

Народный депутат от партии "Слуга Народа", первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что за первый год на должности президента Зеленский выполнил около 20% предвыборных обещаний.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Если взять пятилетнюю программу президента по основным пунктам, которые он озвучивал, то мы посчитали, что около 20% тех обещаний, которые он сделал - это вопрос снятия неприкосновенности, ответственности за кнопкодавство т.д. - он уже выполнил", - заявил Сетфанчук, добавив, что это весьма неплохой показатель за первый год.

Дальше по словам Стефанчука будут следовать более сложные вопросы, это системные преобразования, а также экономические реформы. При этом первый заместитель председателя Верховной Рады отмечает, что уже есть наработаны некоторые ответы на эти вопросы. При этом и Зеленский и Парламент намерен их воплотить.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский назначил Вадима Пристайко на важную должность своим указом.