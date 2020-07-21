09:07 21.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245701:labazovych

Сколько предвыборных обещаний выполнил Зеленский за первый год

Уже прошло более года с того момента, как Владимир Зеленский был избран на должность президента Украины. Сколько-же он выполнил президентских обещаний.

Сколько предвыборных обещаний выполнил Зеленский за первый год

Народный депутат от партии "Слуга Народа", первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что за первый год на должности президента Зеленский выполнил около 20% предвыборных обещаний.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Если взять пятилетнюю программу президента по основным пунктам, которые он озвучивал, то мы посчитали, что около 20% тех обещаний, которые он сделал - это вопрос снятия неприкосновенности, ответственности за кнопкодавство т.д. - он уже выполнил", - заявил Сетфанчук, добавив, что это весьма неплохой показатель за первый год.

Дальше по словам Стефанчука будут следовать более сложные вопросы, это системные преобразования, а также экономические реформы. При этом первый заместитель председателя Верховной Рады отмечает, что уже есть наработаны некоторые ответы на эти вопросы. При этом и Зеленский и Парламент намерен их воплотить.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский назначил Вадима Пристайко на важную должность своим указом.


Поделиться

Читайте также:
 
Пристайко получил важную должность от Зеленского Какой газовый котел отопления купить для дома, турбированный или двухконтурный? С АСК потоп не страшен Бедствие на Карибах: разбился вертолет
Проишествия
  • 17:19 Бедствие на Карибах: разбился вертолет
  • 16:35 Во Франции вновь загорелся собор
  • 14:41 В Москве выбросилась из окна чемпионка мира по фигурному катанию
  • 13:55 Стало известно, кто устроил подрыв у метро Шулявская
  • 13:48 Страшное ДТП под Одессой: 9 усопших и пострадавших
  • 15:32 Под ВР произошли стычки полицейских с активистами из-за "мови"
  • 14:36 В США по-зверски убили миллионера: подробности
  • 12:47 Убийство следователя СБУ: стали известны подробности
  • 11:29 Стало известно состояние мальчика, который выжил в ужасном ДТП под Киевом
  • 11:10 Боевики на Донбассе применили БМП и минометы
  • 10:37 В Турции разбился самолет: никто не выжил
  • 16:09 В Польше до смерти избили молодую украинку
  • 13:41 В Харькове женщина совершила суицид и убила сына
  • 11:52 В Киеве найден мертвым следователь СБУ: подробности убийства
  • 11:32 Столкновение двух поездов в Чехии: есть жертвы
  • 13:51 По Харькову люди плавают на лодках
  • 12:03 В Житомирской области в ДТП пострадали дети
    • Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив