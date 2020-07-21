Пристайко получил важную должность от Зеленского

Бывший вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко получил от президента Украины Владимира Зеленского новую, весьма важную должность.
Глава государства назначил его Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Великобритании.
"Назначить Вадима Пристайко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии" – сообщается в указе президента Украины.
Об этом пишет УРА-Информ.
В тоже время своим другим указом Зеленский уволил посла в Британии Наталью Галибаренко. Также Владимир Зеленский принял решение назначить посла Украины в США Владимира Ельченко послом еще и в Антигуа и Барбуда.
Отметим, что четвертого июня Вадим Пристайко был уволен с должности вицепремьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Еще тогда говорилось, что он должен занять должность посла в Великобритании. На его место в Кабинете министров назначили Ольгу Стефанишиной.
Стоит также добавить, что Наталья Галибаренко занимала должность посла Украины в Великобритании с августа 2015 года.
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