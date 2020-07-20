Зеленский высказался по поводу годовщины смерти Шеремета: Это преступление – позор для Украины

Он назвала убийство журналиста большой потерей для всех независимых СМИ, а также большим позором для Украины.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Сегодня четвертая годовщина со дня убийства Павла Шеремета. В Беларуси, России и Украине он стоял за ценности демократии, права и свободы человека. Прежде всего – за право гражданина на свободное мнение и слово, обязанность власти быть честной, прозрачной и ответственной перед гражданами. У него никогда не смогли бы отобрать свободу, поэтому заказчики решили отнять жизнь. Его дерзкое убийство – потеря для всех независимых СМИ и журналистов. А еще это преступление – позор для Украины", – написал Зеленский.

Также Владимир Зеленский прокомментировал расследование убийства журналиста. Он отметил, что сейчас весь процесс находится под контролем всего общества. Он отметил, что весь мир требует, чтобы были найдены настоящие убийцы Шеремета.

"Павел Шеремет – скорбь, память, правосудие", - добавил Зеленский.

Ранее отмечалось, Апелляционный суд города Киева изменил меру пресечения фигурантке дела об убийстве Шеремета - Яне Дугарь.