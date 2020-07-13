15:18 13.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Дело Шеремета: Дугарь может свободно перемещаться по Украине

Апелляционный суд города Киева изменил меру пресечения фигурантке дела обВ убийстве журналиста Павла Шеремета. Яне Дугарь разрешили снять электронный браслет. Об этомВ сообщил в Facebook один из ее поручителей Руслан Горовый, передает УРА-Информ.

Дело Шеремета: Дугарь может свободно перемещаться по Украине

Мужчина отметил, что своим решением суд снял с Дугарь территориальные ограничения. По словам ее адвокатов, решение вступило в законную силу с момента его оглашения.

Также стало известно, что девушке предложили снять электронный браслет прямо в суде, однако ей это не удалось из-за технических конструкций данного устройства.

Адвокаты Дугарь также добавили, что обяжут следователей снять браслет с их подопечной до конца дня. После этого, одна из трех подозреваемых в деле об убийстве Павла Шеремета сможет свободно перемещаться по территории Украины.

Ранее сообщалось, чтоВ Национальная полиция опубликовала дополнительные данные досудебного разберательства по делу убийства журналиста Павла Шеремета.


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