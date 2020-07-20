10:26 20.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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"Слуге Народа" не хватает депутатской зарплаты: она слишком маленькая

Похоже, что очередные слова народного депутат от "Слуги Народа" снова будут детально и со вкусом скандала рассматриваться, как в СМИ, так и в социальных сетях.

Глава комитета социальной политики Галина Третьякова считает заработную плату народного депутат недостаточной для того, чтобы качественно обеспечивать их работу.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Громадське.

"Депутатская заработная плата не только для депутата. Она небольшая, можно даже сказать, что на самом деле для того, чтобы обеспечить работу народного депутата, она слишком низкая", - считает Третьякова.

Она отметила, что в среднем народный депутат зарабатывает за месяц 42 тысячи гривен, однако после выплаты налогов получается в районе 32-35 тысяч на руки. Третьякова также добавила, что народные депутаты получают зарплату раз в месяц, 10-15 числа, у них нет авансов, все сумма приходит раз в месяц.

Также она отмечает, что на четырех помощников в месяц выделяется 42 тысячи гривен, по ее мнению, это мало для качественной работы.

Галина Третьякова отмечает, что действующая организация работы парламентария В не дает ему возможности "отдать все необходимое Родине во время его каденции".

Ранее мы сообщали, что народный депутат от партии "Слуга Народа" Дмитрий Костюк весьма неожиданно для многих решил поддержать митинг пятого президента Украины Петра Порошенко.


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