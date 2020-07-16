Зрада или нет: "Слуга Народа" пришел на митинг Порошенко

Сегодня лидер партии "Европейская Солидарность" выступал на митинге против законопроекта о языке, который могут в ближайшее время рассмотреть в Парламенте.

Об этом пишет УРА-Информ.

"С людьми перед Верховной Радой за украинский язык! Без ущемления прав национальных меньшинств!(P.S. Партийная символика здесь совершенно лишняя!)", - так подписал в соцсети свою фотографию с митинга Костюк.

Пользователи социальной сети поинтересовались народного депутат не смущает ли его тот факт, что он был на митинге, где был замечен портрет президента Зеленского с патроном во лбу.

Ответил Костюк весьма неоднозначно: "К сожалению, всегда есть те, кто превращает любую акцию в политическую. Так, некоторые (и Вы знаете кто) то, что люди выходят с мирным митингом в защиту своего языка (запуганы риторикой медведчуковских каналов) превращают в партийную политическую акцию за "Свободу", за "ЕС", так же и митинги "Против капитуляции" превращали (и успешно) в митинг за Порошенко".

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