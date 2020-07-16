15:35 16.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Зрада или нет: "Слуга Народа" пришел на митинг Порошенко

Народный депутат от партии "Слуга Народа" Дмитрий Костюк весьма неожиданно для многих решил поддержать митинг пятого президента Украины Петра Порошенко, который прошел сегодня 16 июля.

Зрада или нет:

Сегодня лидер партии "Европейская Солидарность" выступал на митинге против законопроекта о языке, который могут в ближайшее время рассмотреть в Парламенте.

Об этом пишет УРА-Информ.

"С людьми перед Верховной Радой за украинский язык! Без ущемления прав национальных меньшинств!(P.S. Партийная символика здесь совершенно лишняя!)", - так подписал в соцсети свою фотографию с митинга Костюк.

Пользователи социальной сети поинтересовались народного депутат не смущает ли его тот факт, что он был на митинге, где был замечен портрет президента Зеленского с патроном во лбу.

Ответил Костюк весьма неоднозначно: "К сожалению, всегда есть те, кто превращает любую акцию в политическую. Так, некоторые (и Вы знаете кто) то, что люди выходят с мирным митингом в защиту своего языка (запуганы риторикой медведчуковских каналов) превращают в партийную политическую акцию за "Свободу", за "ЕС", так же и митинги "Против капитуляции" превращали (и успешно) в митинг за Порошенко".

Ранее мы сообщали о том, что в "Слуге Народа" определились с кандидатом в мэры Киева.


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