В Украине прокомментировали экстренную проверку военных РФ возле границы

Ранее мы сообщали, что президент Российской Федерации Владимир Путин в экстренном порядке решил провести войск Южного и Западного военных округов, которых находятся возле границы с Украиной.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар поделился своим мнением по поводу таких шагов Российской Федерации.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Только не называйте меня алярмистом или паникером... Такие внезапные проверки боеготовности войск РФ, особенно на нашей границе, нельзя трактовать иначе, как "угроза силой". Пусть меня юристы исправляют, если я ошибаюсь. А вчера кто-то говорил, что агрессивных планов нет..." –В написал дипломат на своей странице в твиттер.

Тільки не називайте мене алярмістом чи панікером...

Такі раптові перевірки боєготовності військ РФ, особливо на нашому кордоні, не можна трактувати інакше, як "погроза силою". Хай мене юристи виправляють, якщо я помиляюся. А вчора хтось говорив, що агресивних планів немає... https://t.co/SU3ViaTpog — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) July 17, 2020

В Кремле отмечалось, что эта проверка проводится для того, чтобы оценить способность войск Российской Федерации обеспечить безопасность на юго-западе России. Там считают, что именно на этой территории сохраняются серьезные угрозы террористического характера.