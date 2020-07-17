14:22 17.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Украине прокомментировали экстренную проверку военных РФ возле границы

В Украине прокомментировали внезапную проверку войск Российской Федерации вблизи границ с Украиной.

В Украине прокомментировали экстренную проверку военных РФ возле границы

Ранее мы сообщали, что президент Российской Федерации Владимир Путин в экстренном порядке решил провести войск Южного и Западного военных округов, которых находятся возле границы с Украиной.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар поделился своим мнением по поводу таких шагов Российской Федерации.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Только не называйте меня алярмистом или паникером... Такие внезапные проверки боеготовности войск РФ, особенно на нашей границе, нельзя трактовать иначе, как "угроза силой". Пусть меня юристы исправляют, если я ошибаюсь. А вчера кто-то говорил, что агрессивных планов нет..." –В написал дипломат на своей странице в твиттер.

В Кремле отмечалось, что эта проверка проводится для того, чтобы оценить способность войск Российской Федерации обеспечить безопасность на юго-западе России. Там считают, что именно на этой территории сохраняются серьезные угрозы террористического характера.


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