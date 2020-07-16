Зеленский определился с кандидатом на должность нового главы НБУ

Глава государства внес в Парламент проект постановления о назначении председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко на пост главы Национального банка Украины.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Цензор.

Соответствующий проект постановления в Парламенте был зарегистрирован под номером 3857 15 июля. Соответствующее постановление было направлено на рассмотрение Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Отметим, что на данный момент Шевченко занимает пост главы правления государственного Укргазбанка. Эту должность он занимает с 28 мая 2015 года.

С 1994 по 2006 год Шевченко работал на различных должностях в банках "Украинский кредитный банк", "Аваль" и "Финансы и Кредит". В 2009 году Кирилл Шевченко занимал должность советника тогдашнего премьер-министра Юлии Тимошенко.

Напомним, что должность главы Национального банка Украины стала вакантной после того, как Яков Смолий написал заявление об отставке из-за систематического давления на него.