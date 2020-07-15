Миротворцы ООН на Донбассе: названо главное условия для их появления

Уже длительное время говорится о том, что было бы правильно ввести миротворческие силы ООН на Донбасс, однако как и в каждом вопросе есть свои плюсы и минусы такого решения.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что введение миротворческих сил ООН невозможно до того момента, пока Украина официально не признает Россию стороной конфликта на Востоке нашей страны.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.
"Вероятность миротворцев равна нулю… Дело в том, что устав ООН предусматривает предоставление миротворческой миссии войск ООН только при наличии вооруженного конфликта или войны - любой войны на любой почве. Пока мы не признаем другую сторону конфликта и не дадим политическую оценку происходящему сегодня на Донбассе, для международного сообщества, о миротворцах можно даже не мечтать", - отметил Олег Жданов.
Он добавил, что Украине нужно официально заявить о том, что Россия – сторона конфликта на Донбассе. Тогда согласно уставу ООН, она отстраняется от голосования по вопросу о предоставлении миротворческой миссии в страну, которая страдает от конфликта.
Ранее мы сообщали, что Украина ждет нападения со стороны России из Крыма.