Выборы президента в Польше: официальные результаты второго тура

Национальная избирательная комиссия представила результаты почти 99 процентов обработанных протоколов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на польские СМИ.

Явка избирателей, согласно данным, которые НИК получила в отчетах комитетов, которые были введены в электронную систему, составляет 68,12 процента.

Во время утренней пресс-конференции сообщалось, что в общей сложности девять протоколов не были отправлены в систему. Это зарубежные протоколы: один из Брюсселя, шесть из Лондона и два из Манчестера. Он отметил, что сложно сказать, когда эти протоколы будут введены, потому что работа этих окружных комиссий еще продолжается.

Глава НИК также подчеркнул, что "даже принимая относительно большое количество избирателей, которые в Великобритании и Брюсселе могли голосовать только по переписке, это число избирателей, несомненно, не изменит результатов выборов значительно".

Ранее мы сообщали, что в опросах перед воскресеньем небольшое преимущество имел Тшасковски.