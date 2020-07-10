Президентские выборы в Польше: Дуда проигрывает во втором туре

В последних опросах перед вторым туром президентских выборов в Польше Анджей Дуда и Рафал Тшасковски идут лицом к лицу. В двух из трех последних опросов кандидат Гражданской коалиции получил более высокую поддержку.
В опросе IBRiS для Rzeczpospolita Тшасковски получил более высокую поддержку, но, как указывает газета, "это небольшое преимущество в пределах статистической ошибки". 45,3 процента респондентов заявили о голосовании за кандидата от Гражданской коалиции, а 44,4 процента респондентов заявили о поддержке президента Анджея Дуда.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на RFM 24.
Тшасковски также побеждает в последнем опросе Kantar для TVN. За него готовы проголосовать 46,4% респондентов. С другой стороны, президент Анджей Дуда получает 45,9 процента поддержки респондентов.
Также в этом опросе процент неопределившихся избирателей является значительным: 7,7 процента респондентов заявили, что не знают, за кого будут голосовать. Это и решит судьбу выборов.
Минимальная разница между Дудой и Тшасковски также указывается в опросе "Супер Экспресса", проведенном Исследовательским институтом.
В этом исследовании действующий президент получил чуть более высокую поддержку, 50,72 процента против 49,28 процентов.
Ранее мы сообщали, что в опросах в США перед президентскими выборами преимущество Байдена над Трампом увеличивается.