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Президентские выборы в Польше: Дуда проигрывает во втором туре

В последних опросах перед вторым туром президентских выборов в Польше Анджей Дуда и Рафал Тшасковски идут лицом к лицу. В двух из трех последних опросов кандидат Гражданской коалиции получил более высокую поддержку.

Президентские выборы в Польше: Дуда проигрывает во втором туре

В опросе IBRiS для Rzeczpospolita Тшасковски получил более высокую поддержку, но, как указывает газета, "это небольшое преимущество в пределах статистической ошибки". 45,3 процента респондентов заявили о голосовании за кандидата от Гражданской коалиции, а 44,4 процента респондентов заявили о поддержке президента Анджея Дуда.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на RFM 24.

Тшасковски также побеждает в последнем опросе Kantar для TVN. За него готовы проголосовать 46,4% респондентов. С другой стороны, президент Анджей Дуда получает 45,9 процента поддержки респондентов.

Также в этом опросе процент неопределившихся избирателей является значительным: 7,7 процента респондентов заявили, что не знают, за кого будут голосовать. Это и решит судьбу выборов.

Минимальная разница между Дудой и Тшасковски также указывается в опросе "Супер Экспресса", проведенном Исследовательским институтом.

В этом исследовании действующий президент получил чуть более высокую поддержку, 50,72 процента против 49,28 процентов.

Ранее мы сообщали, что в опросах в США перед президентскими выборами преимущество Байдена над Трампом увеличивается.


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