Депутаты в экстренном порядке рассмотрят законопроект Зеленского: что произошло

Народные депутаты сегодня, 13 июля, в экстренном порядке рассмотрят еще один важный законопроект, который предложил президент Украины Владимир Зеленский.
Сразу после закрытия предыдущего заседания, будет отрыто новое. Это сделано по требованию главы государства. Владимир Зеленский просит народных депутатов срочно принять законопроект, который усилит ответственность водителей за ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Парламента.
"В связи с требованием президента... созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады… 13 июля сразу после завершения внеочередного пленарного заседания", — говорится в сообщении.
Депутаты рассмотрят законопроект №2695, согласно которому предлагается усилить ответственность за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения - за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Напомним, что вчера под Киевом произошла ужасная ДТП. Напомним, что водитель одного из автомобилей Желепа Антон Михайлович находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, прибор показал 1,3 промилле, при позволенных 0,2. Его автомобиль марки Mercedes въехал на встречку и врезался в автомобиль марки Hyundai, в котором ехала семья.