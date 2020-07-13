16:26 13.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Депутаты в экстренном порядке рассмотрят законопроект Зеленского: что произошло

Народные депутаты сегодня, 13 июля, в экстренном порядке рассмотрят еще один важный законопроект, который предложил президент Украины Владимир Зеленский.

Депутаты в экстренном порядке рассмотрят законопроект Зеленского: что произошло

Сразу после закрытия предыдущего заседания, будет отрыто новое. Это сделано по требованию главы государства. Владимир Зеленский просит народных депутатов срочно принять законопроект, который усилит ответственность водителей за ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Парламента.

"В связи с требованием президента... созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады… 13 июля сразу после завершения внеочередного пленарного заседания", — говорится в сообщении.

Депутаты рассмотрят законопроект №2695, согласно которому предлагается усилить ответственность за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения - за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Напомним, что вчера под Киевом произошла ужасная ДТП. Напомним, что водитель одного из автомобилей Желепа Антон Михайлович находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, прибор показал 1,3 промилле, при позволенных 0,2. Его автомобиль марки Mercedes въехал на встречку и врезался в автомобиль марки Hyundai, в котором ехала семья.


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