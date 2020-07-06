11:00 06.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Выборы в США: преимущество Байдена над Трампом увеличивается

Последний опрос Американского университета в Монмуте указывает на слегка растущее преимущество кандидата от демократов в президенты Джо Байдена над республиканцем Дональдом Трампом. Демократ набирает 53 процент, а его соперник – 41.

Выборы в США: преимущество Байдена над Трампом увеличивается

Аналогичное исследование Monmouth в июне дало аналогичные результаты. Байден, бывший вице-президент США, получил 52% поддержки в то время по сравнению с 41 процентом в пользу Трампа.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Преимущество демократа росло с марта в каждом последующем исследовании Monmouth - с трех процентных пунктов, зафиксированных четыре месяца назад до 12 на этой неделе.

В последнем опросе одним из главных препятствий для переизбрания Трампа было количество противников, которые выступили против. Половина зарегистрированных избранных в США заявляют, что они определенно не поддержат Трампа. В случае Байдена эта позиция была выражена 39 процентами респондентов.

Избирательная кампания американского лидера пыталась изобразить 77-летнего Байдена как человека с когнитивными нарушениями. Дональд Трамп, который дает своим политическим оппонентам оскорбительное прозвище, которое он часто повторяет позже, назвал Байдена "Сонный Джо".

Ранее мы сообщали, что США готовят новые санкции против России.


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