Выборы в США: преимущество Байдена над Трампом увеличивается

Аналогичное исследование Monmouth в июне дало аналогичные результаты. Байден, бывший вице-президент США, получил 52% поддержки в то время по сравнению с 41 процентом в пользу Трампа.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Преимущество демократа росло с марта в каждом последующем исследовании Monmouth - с трех процентных пунктов, зафиксированных четыре месяца назад до 12 на этой неделе.

В последнем опросе одним из главных препятствий для переизбрания Трампа было количество противников, которые выступили против. Половина зарегистрированных избранных в США заявляют, что они определенно не поддержат Трампа. В случае Байдена эта позиция была выражена 39 процентами респондентов.

Избирательная кампания американского лидера пыталась изобразить 77-летнего Байдена как человека с когнитивными нарушениями. Дональд Трамп, который дает своим политическим оппонентам оскорбительное прозвище, которое он часто повторяет позже, назвал Байдена "Сонный Джо".

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