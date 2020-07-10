10:21 10.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Найден мертвым мэр Сеула: подробности инцидента

Мэр Сеула Парк Вон Сан был найден мертвым в четверг вечером 9 июля (по местному времени). Его обеспокоенная дочь сообщила о пропаже Парка несколькими часами ранее.

Найден мертвым мэр Сеула: подробности инцидента

Труп мужчины был найден на севере Сеула, - сообщил Yonhap, не сообщая подробностей. Ранее агентство сообщало о продолжающихся обысках. Reuters сообщило, что его тело было рядом с местом, где телефон Парка последний раз подключался к телефонной башне.

Об этом пишет УРА-Информ.

Об исчезновении мэра сообщила его дочь в четверг днем. Она сказала полиции, что перед тем, как покинуть дом, Парк оставил сообщение, которое звучало как его последняя воля, а затем выключил телефон. Ранее мэр отменил запланированные встречи.

Есть предположение, что исчезновение Парка могло быть связано с предполагаемым случаем сексуального домогательства, в котором его недавно обвинила одна из его бывших офисных работниц.

Полиция не подтвердила сообщения об этом случае или информацию о сообщении, предположительно оставленном Парком.

Пак Вон Сан был мэром Сеула с 10 миллионным населением с 2011 года, и в то же время одним из самых влиятельных политиков в Южной Корее. Либералы видели его в качестве возможного кандидата на президентских выборах в 2022 году.

Ранее мы сообщали, что пропала звезда сериала "Хор", была найдена дрейфующая лодка с ее четырехлетним ребенком.


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