Порошенко разбил камеру журналиста, когда направлялся в суд (ВИДЕО)

Петр Порошенко проходил возле своих сторонников и разбил камеру журналисту издания "Наш Киев".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.

На видео можно увидеть, как бывший глава государства в сопровождении охраны проходит мимо собравшихся у суда людей. На ролике запечатлено, как он пожимает руки своим сторонникам, аВ охранники расталкивают тех, кто стоит на пути Петра Порошенко. В один момент бывший президент подходит к оператору издания "Наш Киев" и силой толкает камеру. Видно, как она падает, а оператор успел только крикнуть "Осторожно". На этом ролик заканчивается.

Напомним, что Печерский суд продолжает избирать меру пресечения Порошенко, по делу о незаконном назначении& заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Семочко в обход СНБО.Следователи просят назначить Порошенко Следствие просит назначить меру пресечения в виде личного обязательства с запретом на выезд за границу.

Ранее Порошенко обвинили в том, что он поздравлял Владимира Путина с днем России.