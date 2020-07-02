11:32 02.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Результаты российского референдума: царь останется на троне до 2036 года

Центральная избирательная комиссия Российской ФедерацииВВ обработала 100% протоколов на голосовании по поправкам в конституцию государства. В поддержку изменений высказались 77,92% избирателей. Об этомВВ сообщается на сайте ЦИК РФ, передает УРА-Информ.

Результаты российского референдума: царь останется на троне до 2036 года

Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации продолжалось с 25 июня до вечера 1 июля текущего года.

Одним из пунктов изменений стала норма о том, чтоВВ срок президенства Владимира Путина полностью будет обнулен. Это позволит ему баллотироваться на выборах 2024 года и оставаться у власти еще до 2036 года.

Государственная дума Российской Федерации еще 10 мартаВВ поддержала поправку о снятии ограничения на число президентских сроков в России.

Поправку внесла депутат от "Единой России" Валентина Терешкова, первая в мире женщина-космонавт, которая была отмечена наградой за это еще из рук генсека КПСС Никиты Хрущева.

"Поправка применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ", - говорится в поправке.

Ранее УРА-Информ сообщал, что председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили рассказал о том, в каких направлениях он намерен работать и каких реформ нужно ожидать украинцам.


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