Скоро выборы: на Закарпатье кандидат в депутаты раздает гнилые фрукты (ФОТО)

Уже сейчас многие будущие кандидаты начинают избирательную компанию, некоторые из них используют предвыборную агитацию в виде подкупа избирателей. Так в Закарпатской области один из кандидатов в депутаты раздает потенциальным избирателям гнилые апельсины.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал журналиста Виталия Глагола.

"Выборы близко :) Очень смешные продуктовые наборы раздают в селе Ярок Баранинского ОТГ на Закарпатье;) Живет себе такая бабушка Аня и ее пригласили в сельсовет получить продуктовый набор, но она долго не могла понять, что это за странный серый фрукт. Оказалось - гнилой апельсин;) Самый неудачный подкуп избирателей, который мне приходилось видеть", - написал он.

Ранее мы сообщали о результатах российского референдума по повожу изменения в Конституцию страны. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации обработала 100% протоколов на голосовании по поправкам в конституцию государства. В поддержку изменений высказались 77,92% избирателей.