13:51 03.07.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245444:labazovych

Скоро выборы: на Закарпатье кандидат в депутаты раздает гнилые фрукты (ФОТО)

Уже осенью этого года в Украине должны пройти местные выборы, будут избираться депутаты местных советов, а также мэры городов.

Скоро выборы: на Закарпатье кандидат в депутаты раздает гнилые фрукты (ФОТО)

Уже сейчас многие будущие кандидаты начинают избирательную компанию, некоторые из них используют предвыборную агитацию в виде подкупа избирателей. Так в Закарпатской области один из кандидатов в депутаты раздает потенциальным избирателям гнилые апельсины.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал журналиста Виталия Глагола.

"Выборы близко :) Очень смешные продуктовые наборы раздают в селе Ярок Баранинского ОТГ на Закарпатье;) Живет себе такая бабушка Аня и ее пригласили в сельсовет получить продуктовый набор, но она долго не могла понять, что это за странный серый фрукт. Оказалось - гнилой апельсин;) Самый неудачный подкуп избирателей, который мне приходилось видеть", - написал он.

Ранее мы сообщали о результатах российского референдума по повожу изменения в Конституцию страны. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации обработала 100% протоколов на голосовании по поправкам в конституцию государства. В поддержку изменений высказались 77,92% избирателей.


Поделиться

 
Все становится еще хуже: новый штамм коронавируса более заразен Украина вышла на уровень Польши и Чехии - Шмыгаль Шмыгаль рассказал, будет ли дистанционная учеба в Украине с первого сентября Около столичного аэропорта вспыхнул пожар: что известно
Проишествия
  • 13:59 В Польше в ДТП попали 23 украинца: подробности пришествия
  • 12:10 Около столичного аэропорта вспыхнул пожар: что известно
  • 10:22 Боевики 10 раз обстреляли позиции Украины: есть раненый
  • 13:30 В Николаевской области вспыхнул страшный пожар: что известно
  • 10:47 Кровавая перестрелка в Мексике: 24 человека погибло
  • 14:30 Правоохранители разгоняют горняков возле Офиса президента, ест травмированные
  • 10:34 Взрыв в больнице в Иране: 19 человек погибли
  • 13:00 На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП
  • 12:00 В Варшаве затопило метро: спасателям поступило больше 700 обращений о помощи
  • 11:00 Боевики 12 раз открывали огонь на Донбассе, есть пострадавшие
  • 16:35 Боевики на Донбассе открыли огонь из противотанковых ракет
  • 15:33 На Луганщине в результате обвала шахты погиб человек
  • 14:30 Самоубийство жены депутата: подробности происшествия
  • 13:59 В Киеве погиб человек при пожаре торговых павильонов
  • 12:33 На военной базе Ирана прогремел взрыв
  • 16:19 В Варшаве автобус с пассажирами упал из моста: есть жертвы
  • 11:00 Смертельное ДТП в Днепре: среди пострадавших - дети
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив