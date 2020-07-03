Разумков рассказал правду о разговоре с Зеленским: отправят ли спикера ВР в отставку

Сам Разумков прокомментировал эту информацию. Он отметил, что не было ни одного случая, когда бы президент потребовал от него уйти в отставку со своей должности.

Об этом спикер Верховной Рады заявил в эфире телеканала 112 Украина, сообщает УРА-Информ.

Отвечая на вопрос о том, правда ли, что недавно у Разумкова произошла встреча с Владимиром Зеленским, на которой глава государства попросил спикера уйти с должности, но тот отказался, Разумков ответил следующее:

"Это неправда, такого разговора не было. Причем эта история повторяется с регулярностью раз или два в месяц, но она не соответствует действительности. Ни разу не было у меня разговора с президентом о том, чтобы он мне предлагал уйти с должности или я ему предлагал, что уйду".

Напомним, что Разумков занимает должность спикера Парламента с 29 августа 2019 года. До этого он был главой партии "Слуга Народа".

Ранее Разумков рассказал, будет ли он баллотироваться на должность мэра Киева.