Неожиданные результаты: кто бы стал главным соперником Зеленского на президентских выборах сейчас

Весьма интересные результаты опроса по поводу того, за кого бы украинцы проголосовали бы, если бы президентские выборы прошли сейчас, представил Центр Разумкова.
На первом месте все еще находится действующий глава государства Владимир Зеленский. 35% украинцев, которые определились с выбором, отдали бы свои голоса именно за действующего президента. В тоже время нас снова бы ожидал второй тур. Однако на этот раз соперником Зеленского был бы не Петр Порошенко, как это было год назад, а пророссийский кандидат Юрий Бойко.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на результаты опроса.
За одного из лидеров "Оппозиционной партии "За Жизнь" готовы проголосовать 20 процентов украинцев, которые определились с выбором. В тоже время пятый президент Украины Петр Порошенко расположился на третьей строчке. За него готовы отдать голоса 16 процентов украинцев.
Если бы президентские выборы в Украине прошли сейчас, то за Юлию Тимошенко проголосовало бы 8% тех, кто определился с выбором. За Игоря Смешко – четыре процента, за Анатолия Гриценко – 3%. Все остальные кандидаты набирают два или меньше процентов.
Ранее мы сообщали, что впервые за время президентства рейтинг доверия к Зеленскому стал отрицательным.