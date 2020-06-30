Неожиданные результаты: кто бы стал главным соперником Зеленского на президентских выборах сейчас

На первом месте все еще находится действующий глава государства Владимир Зеленский. 35% украинцев, которые определились с выбором, отдали бы свои голоса именно за действующего президента. В тоже время нас снова бы ожидал второй тур. Однако на этот раз соперником Зеленского был бы не Петр Порошенко, как это было год назад, а пророссийский кандидат Юрий Бойко.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на результаты опроса.

За одного из лидеров "Оппозиционной партии "За Жизнь" готовы проголосовать 20 процентов украинцев, которые определились с выбором. В тоже время пятый президент Украины Петр Порошенко расположился на третьей строчке. За него готовы отдать голоса 16 процентов украинцев.

Если бы президентские выборы в Украине прошли сейчас, то за Юлию Тимошенко проголосовало бы 8% тех, кто определился с выбором. За Игоря Смешко – четыре процента, за Анатолия Гриценко – 3%. Все остальные кандидаты набирают два или меньше процентов.

Ранее мы сообщали, что впервые за время президентства рейтинг доверия к Зеленскому стал отрицательным.