Рейтинг Зеленского катится вниз: последние результаты опроса

Так в июне действия президента Украины одобряли только 38 процентов украинцев. В тоже время 45% не одобряли действия Владимира Зеленского в первый месяц лета. Это впервые за президентство Зеленского у него такие показатель, что не одобряет его действие больше человек, чем одобряет.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии.

"Разница между долей тех, кто одобряет действия и заявления президента, и долей тех, кто не одобряет, впервые за последний год стала отрицательной и составила минус 7 процентных пунктов", — отмечает социологическая служба.

Еще в мае этого года одобряли действия Зеленского 47 процентов украинцев, а не одобряли – 37 процентов.

В тоже время действия Верховной Рады и Правительства традиционно отрицательные. Так действия Парламента положительно оценивали 21 процент респондентов, а не положительно – 62 %. В тоже время для Правительства эти показатели - 23% и 59% соответственно.

Ранее мы сообщали, что по итогам социологического опроса центром "Социальный мониторинг" Владимиру Зеленскому не доверяет половина граждан Украины.