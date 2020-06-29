15:37 29.06.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Рейтинг Зеленского катится вниз: последние результаты опроса

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского после первого года президентства продолжает падать вниз. Впервые действия Зеленского одобряет меньше человек, чем не одобряет.

Рейтинг Зеленского катится вниз: последние результаты опроса

Так в июне действия президента Украины одобряли только 38 процентов украинцев. В тоже время 45% не одобряли действия Владимира Зеленского в первый месяц лета. Это впервые за президентство Зеленского у него такие показатель, что не одобряет его действие больше человек, чем одобряет.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии.

"Разница между долей тех, кто одобряет действия и заявления президента, и долей тех, кто не одобряет, впервые за последний год стала отрицательной и составила минус 7 процентных пунктов", — отмечает социологическая служба.

Еще в мае этого года одобряли действия Зеленского 47 процентов украинцев, а не одобряли – 37 процентов.

В тоже время действия Верховной Рады и Правительства традиционно отрицательные. Так действия Парламента положительно оценивали 21 процент респондентов, а не положительно – 62 %. В тоже время для Правительства эти показатели - 23% и 59% соответственно.

Ранее мы сообщали, что по итогам социологического опроса центром "Социальный мониторинг" Владимиру Зеленскому не доверяет половина граждан Украины.


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