Судьба Шмыгаля - соратник Зеленского дал прогноз

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Дануца считает, что Шмыгаль и другие министры могут быть отправлены в отставку еще до начала осени, ведь пример Алексея Гончарука показывает, что Правительства "быстро ломаются".

"Как показала история с экс-премьером Алексеем Гончаруком, любой Кабмин может очень быстро поломаться. Поэтому и Кабмин Шмыгаля тоже очень быстро может поломаться. Могут даже не ждать осени. Может возникнуть какая-то ситуация, как с Гончаруком, и тогда это все быстро закончится", — цитирует народного депутат УРА-Информ со ссылкой на LB.

Также народный депутат вспомнил, что Кабинет министров написал первую программу Правительства на 12 страниц и она была сделана некачественно. По его мнению, такие документы вообще нельзя приносить в Верховную Раду. При этом Александр Дануца отметил, что ему нравится работа некоторых министров в этом Правительстве и он надеется, что они проявят себя.

Ранее мы сообщали, что Шмыгаль похвалил Арсена Авакова за реформу полиции.