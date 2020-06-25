США выделит Украине 250 млн долларов на вооружение

Законопроект о выделении бюджета на национальную оборону США в 2021 году включаетВ 250 млн долларов оборонной помощи Украине. Целевым назначением денежных средств является обеспечение летального и нелетального вооружения для украинского государства, проведение дополнительных военных учений, а также оказание консультативной помощи Вооруженным силам Украины. Об этомВ сообщает УРА-Информ со ссылкой на сайт Роба Портмана, сенатора-республиканца, члена Комитета по вопросам международных отношений и соучредителя и сопредседателя Украинского кокуса в Сенате.
Ровно половина данной суммы пойдет на закупку летального оружия для Украины.
"Это на 75 млн долларов больше, чем в 2020 финансовом году", - заявил сенатор.
Данный проект также включает в себя предложение сенатора по разработке Пентагоном новой многолетней стратегии поддержки развития Вооруженных Сил Украины, а именно: усиления их возможностей, а также выработки плана дальнейшей помощи США в сфере безопасности.
Данным документом предусмотрена немалая часть военной помощи США с целью воплощения критически важных реформ оборонного сектора в Украине.
Также стало известно, что Портман планирует внести поправку в данный проект, которая будет направлена на то, чтобы присоединить Украину к программе "Партнер с расширенными возможностями НАТО".
Как сообщал ранее УРА-Информ,В ВСУ получили ракеты на 27 млн долларов.