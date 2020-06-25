США выделит Украине 250 млн долларов на вооружение

Ровно половина данной суммы пойдет на закупку летального оружия для Украины.

"Это на 75 млн долларов больше, чем в 2020 финансовом году", - заявил сенатор.

Данный проект также включает в себя предложение сенатора по разработке Пентагоном новой многолетней стратегии поддержки развития Вооруженных Сил Украины, а именно: усиления их возможностей, а также выработки плана дальнейшей помощи США в сфере безопасности.

Данным документом предусмотрена немалая часть военной помощи США с целью воплощения критически важных реформ оборонного сектора в Украине.

Также стало известно, что Портман планирует внести поправку в данный проект, которая будет направлена на то, чтобы присоединить Украину к программе "Партнер с расширенными возможностями НАТО".

Как сообщал ранее УРА-Информ,В ВСУ получили ракеты на 27 млн долларов.