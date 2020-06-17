11:49 17.06.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Зеленскому угрожают санкциями, если Порошенко арестуют

На пятого президента Украины Петра Порошенко было заведено уже несколько дел различными инстанциями. Однако пока ни одно из дел даже не на финишной прямой.

Зеленскому угрожают санкциями, если Порошенко арестуют

В тоже время на действующего президента Украины Владимира Зеленского уже начинают давить, при том, что дела Порошенко даже еще не рассматриваются судами. Известный канадский журналист и блогер Майкл МакКей считает, что политические преследования Порошенко со стороны администрации Зеленского создают кризис для друзей Украины.

Об этом пишет УРА-Информ.

По мнению журналиста, международным партнерам Украины придется вводить санкции против Офиса президента, но при этом также поддерживать в страну в борьбе с Российской Федерацией.

"Если президент Зеленский арестует экс-президента Порошенко, друзья Украины попадут в кризис. Нам придется найти способ наказать администрацию Зеленского за выборочное преследование, поддерживая украинцев в их постоянной борьбе против российской агрессии", - написал В Майкл МакКей в своем твиттере.

18 июня Петру Порошенко Печерский райсуд будет избирать меру пресечения по одноуму из дел.

Напомним, что вчера 16 июня умер отец Петра Порошенко Алексей Иванович Порошенко.


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