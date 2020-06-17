Зеленскому угрожают санкциями, если Порошенко арестуют

В тоже время на действующего президента Украины Владимира Зеленского уже начинают давить, при том, что дела Порошенко даже еще не рассматриваются судами. Известный канадский журналист и блогер Майкл МакКей считает, что политические преследования Порошенко со стороны администрации Зеленского создают кризис для друзей Украины.

Об этом пишет УРА-Информ.

По мнению журналиста, международным партнерам Украины придется вводить санкции против Офиса президента, но при этом также поддерживать в страну в борьбе с Российской Федерацией.

"Если президент Зеленский арестует экс-президента Порошенко, друзья Украины попадут в кризис. Нам придется найти способ наказать администрацию Зеленского за выборочное преследование, поддерживая украинцев в их постоянной борьбе против российской агрессии", - написал В Майкл МакКей в своем твиттере.

18 июня Петру Порошенко Печерский райсуд будет избирать меру пресечения по одноуму из дел.

Напомним, что вчера 16 июня умер отец Петра Порошенко Алексей Иванович Порошенко.