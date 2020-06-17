Второй срок Зеленского: планы на каденцию президента

Ермак также подчеркнул, что намерен руководить Офисом президента Украины столько, сколько решит сам Зеленский. В Он также рассказал, что покинет политику вместе с действующим главой государства. В данный момент, Зеленский не готов огласить свое решение касательно этого вопроса.

"Решение будет принимать президент. Если бы он спросил мое мнение, я бы ответил так: решение нужно принимать ближе к окончанию первого срока, когда будет понимание того, насколько задуманное лично им выполнено", - отметил Ермак.

Ермак добавил, что Владимир Зеленский горит очень грандиозными планами, но времени на их осуществления может не хватить на один срок президентства.

Как сообщалось ранее, на пятого президента Украины Петра Порошенко было заведено уже несколько дел различными инстанциями. Однако пока ни одно из дел даже не на финишной прямой.