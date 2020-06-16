Президентские выборы в США: Трамп проигрывает Байдену в ключевых штатах

Согласно данным RealClearPolitics, который подсчитывает среднее значение по всем основным опросам, с 31 мая по 10 июня доля американцев, считающих, что страна идет по неверному пути, выросла на 6,7 процентных пункта, до 66,4 процента. За тот же период доверие к президенту Трампу упало с 44,2 процента. до 42,1 процента

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

В подавляющем большинстве опросов Трамп проигрывает Байдену. В исследовании для CNN, проведенном в июне, преимущество бывшего вице-президента перед нынешним хозяином Белого дома составляет 14 процентных пунктов.

Чтобы победить на президентских выборах в США, необходимо перетянуть на свою сторону штаты, которые колеблются между республиканцами и демократами. Трамп проигрывает Байдену в Огайо, Висконсине, Аризоне и во Флориде. В 2016 году Трамп победил во всех этих четырех штатах.

Ранее мы сообщали, что племянница Трампа решилась раскрыть его "грязные секреты".