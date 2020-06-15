13:07 15.06.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Племянница Трампа решилась раскрыть его "грязные секреты"

Племянница печально известного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Мэри Трамп рассекретила изданию The New York Times информацию, касательно налогов, уплаченных американским президентом. Об этом сообщает The Daily Beast.

Племянница Трампа решилась раскрыть его

Стало известно, что американский лидер предоставила газете налоговые декларации своего дяди и другую весьма конфиденциальную финансовую документацию членов своей семьи.

Племянница президента США сообщила, что о том, как это произошло она расскажет в своей книге «Слишком много и никогда не хватает». Также она отметила, что публикация книги запланирована на август текущего года.

Отмечается, что 55-летняя племянница лидера США планирует раскрыть «шокирующие и непристойные» случаи из его жизни.

Также ранее в расследовании NYT, которое было отмечено Пулитцеровской премией, было сказано о том, что Дональд Трамп пользовался незаконными налоговыми схемами для вывода из бизнеса своего отца Фреда Трампа более 400 млн долларов в переводе на нынешние деньги.

Ранее УРА-Информа сообщал, что правительство Чехии решило выслать двух российских дипломатов из страны.


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