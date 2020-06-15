Племянница Трампа решилась раскрыть его "грязные секреты"

Стало известно, что американский лидер предоставила газете налоговые декларации своего дяди и другую весьма конфиденциальную финансовую документацию членов своей семьи.

Племянница президента США сообщила, что о том, как это произошло она расскажет в своей книге «Слишком много и никогда не хватает». Также она отметила, что публикация книги запланирована на август текущего года.

Отмечается, что 55-летняя племянница лидера США планирует раскрыть «шокирующие и непристойные» случаи из его жизни.

Также ранее в расследовании NYT, которое было отмечено Пулитцеровской премией, было сказано о том, что Дональд Трамп пользовался незаконными налоговыми схемами для вывода из бизнеса своего отца Фреда Трампа более 400 млн долларов в переводе на нынешние деньги.



Ранее УРА-Информа сообщал, что правительство Чехии решило выслать двух российских дипломатов из страны.