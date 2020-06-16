Долой старую власть: Зеленский взялся за кадры

Также известно, что Пахиль представлял интересы Украины в Индонезии еще с 2012 года, также чиновник был представителем при АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).

Нагорный, в свою очередь, был назначен раньше, еще летом 2010 года как посол в Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии. Через год там началась война, режим Муаммара Каддафи был свергнут, и сейчас эта страна известна на политической арене как Государство Ливия.

Посольство Украины в Ливии находится в соседнем Тунисе. Нагорный был послом в этой стране с 2015 года, а в Чаде - с 2013 года.

Как сообщалось ранее, доверие к президенту Дональду Трампу упало во время антиполицейских акций протеста в США. Число американцев, которые считают, что страна движется в неправильном направлении, также увеличилось. Это отражено в предвыборных опросах - бывший вице-президент Джо Байден лидирует во многих ключевых штатах.