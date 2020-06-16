11:14 16.06.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245141:Nataly

Долой старую власть: Зеленский взялся за кадры

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 16 июня подписал приказ об увольнении пословВВ Владимира ПахиляВВ и Николая Нагорного, которые были назначены со времен правления беглого президента Виктора Януковича. Об этом сказано в указахВВ №223/2020ВВ иВВ №224/2020.

Долой старую власть: Зеленский взялся за кадры

Также известно, что Пахиль представлял интересы Украины в Индонезии еще с 2012 года, также чиновник был представителем при АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).

Нагорный, в свою очередь, был назначен раньше, еще летом 2010 года как посол в Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии. Через год там началась война, режим Муаммара Каддафи был свергнут, и сейчас эта страна известна на политической арене как Государство Ливия.

Посольство Украины в Ливии находится в соседнем Тунисе. Нагорный был послом в этой стране с 2015 года, а в Чаде - с 2013 года.

Как сообщалось ранее, доверие к президенту Дональду Трампу упало во время антиполицейских акций протеста в США. Число американцев, которые считают, что страна движется в неправильном направлении, также увеличилось. Это отражено в предвыборных опросах - бывший вице-президент Джо Байден лидирует во многих ключевых штатах.


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