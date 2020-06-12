Жена Владимира Зеленского сдала положительный тест на коронавирус: официальная информация

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская сдала положительный тест на коронавирусную инфекцию.
Об этом Елена Зеленская сообщила на своей странице в Инстаграм. Она добавила, что президент Украины Владимир Зеленский и их дети также сдали тесты на коронавирусную инфекцию, при этом их результаты показали отсутствие инфекции.
Об этом пишет УРА-Информ.
"Ослабление карантина не означает, что COVID-19 исчез. Опасность не миновала, она близко. Ближе, чем нам может показаться. Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил - маски, перчатки, минимум контактов", - написала Зеленская.
Она также добавила, что на данный момент чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении. Также она отметила, что она пребывает на изоляции от других членов семьи.
Жена президента Украины добавила, что нужно придерживаться всех карантинных ограничений и противоэпидемиологических правил.
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❗️❗️❗️Послаблення карантину не означає, що COVID-19 зник. Небезпека не минула, вона близько. Ближче, ніж нам може здаватися. ⠀ Сьогодні я отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Неочікувана новина. Особливо враховуючи те, що я та моя родина продовжуємо дотримуватись усіх правил – маски, рукавички, мінімум контактів... ⠀ Одразу скажу, що почуваюся добре, але перебуваю на амбулаторному лікуванні, ізольовано від інших членів сім’ї, щоб не наражати їх на небезпеку. ⠀ Володимир і діти теж пройшли тестування, їхні результати негативні. ⠀ ❓😷❓Чому я написала цей пост? Хочу, щоб усі пам'ятали: зарано втрачати пильність! Повертаючись до активного соціального життя, пам’ятаймо, що від кожного з нас залежить не тільки особисте здоров’я, а й здоров’я інших: близьких, друзів, колег і навіть незнайомої людини, яка разом з нами їде у ліфті чи стоїть у черзі на касі в супермаркеті... ⠀ Багато хто каже: «Навіщо мені носити маску? Я не боюся заразитися!»🤦♀ ⠀ ⛔Маска для того, щоб не заразити інших! Ти можеш не знати про те, що інфікувався, не відчувати жодних симптомів і… бути НЕБЕЗПЕЧНИМ для тих, хто поруч. ⠀ Маска у громадському місці – це не тільки правило, а ще й знак поваги до інших людей! ⠀ Бережіть і поважайте себе та інших! Будьмо здорові!😷🍀
На данный момент не сообщается, где могла заразиться первая леди страны.
Напомним, что в Украине почти 30 000 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.