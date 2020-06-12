Жена Владимира Зеленского сдала положительный тест на коронавирус: официальная информация

Об этом Елена Зеленская сообщила на своей странице в Инстаграм. Она добавила, что президент Украины Владимир Зеленский и их дети также сдали тесты на коронавирусную инфекцию, при этом их результаты показали отсутствие инфекции.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Ослабление карантина не означает, что COVID-19 исчез. Опасность не миновала, она близко. Ближе, чем нам может показаться. Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил - маски, перчатки, минимум контактов", - написала Зеленская.

Она также добавила, что на данный момент чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении. Также она отметила, что она пребывает на изоляции от других членов семьи.

Жена президента Украины добавила, что нужно придерживаться всех карантинных ограничений и противоэпидемиологических правил.

На данный момент не сообщается, где могла заразиться первая леди страны.

Напомним, что в Украине почти 30 000 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.