Власть съедала Богдана и точно бы съела, я поступил правильно - откровение Зеленского

"У нас внутри команды был раскол. И мы не смогли в конфигурации с Андреем работать командой. Просто не смогли... Мне кажется, что власть для него не полезна для его личности. ... Надо остаться человеком и уважать других, как изнутри команды, так и снаружи. Когда я увидел, что Андрюха не видит, как власть его съедает, точно съест, и закончится все очень плохо, я принял решение о том, что нам надо ...", - цитирует Зеленского УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

При это Зеленский отметил, что скорее всего, с самого начала принял неправильное решение по поводу Богдана, поставив его главой Офиса президента.

Президент Украины отметил, что хотел сделать с Богдана генерального прокурора Украины, однако в итоге в команде не оказалось сильного человека на главу Администрации президента.

Зеленский считает, что спас Богдана от власти, но он не уверен, что сам Богдан сейчас также думает. Он отметил, что на данный момент вообще не общается с ним.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский дал иммунитет Арсену Авакову до конца года.