Мы сажаем каждый день - генеральный прокурор о посадках

"Я вам хочу сказать, что мы сажаем, и сажаем каждый день. Просто в нашем обществе есть определенные лица - "маркерные точки". Конечно, здесь надо исходить только из требований закона. Процессы посадки идут и будут идти независимо. Однако наше общество хочет топ-посадок тех людей, которые много лет обворовывали нашу страну", - цитирует Венедиктову УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

В тоже время Венедиктова отметила, что если речь заходит о посадках высокопоставленных чиновников, то здесь речь идет уже о действиях НАБУ и САП, ведь это уже их подследственность.

Она отметила, что готова вместе со всеми правоохранительными органами "помочь показать эти топ-посадки".

Она отметила, что генеральная прокуратора каждый день выполняет свою работу и отправляются соответствующие обвинительные акты в суды.

Ранее мы сообщали, что генеральный прокурор прокомментировала скандал со своей квартирой.