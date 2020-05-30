11:50 30.05.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Мы сажаем каждый день - генеральный прокурор о посадках

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала о посадках топовых украинских коррупционеров. Ведь об этом заявлял сам президент Владимир Зеленский перед в рамках президентской компании.

Мы сажаем каждый день - генеральный прокурор о посадках

"Я вам хочу сказать, что мы сажаем, и сажаем каждый день. Просто в нашем обществе есть определенные лица - "маркерные точки". Конечно, здесь надо исходить только из требований закона. Процессы посадки идут и будут идти независимо. Однако наше общество хочет топ-посадок тех людей, которые много лет обворовывали нашу страну", - цитирует Венедиктову УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

В тоже время Венедиктова отметила, что если речь заходит о посадках высокопоставленных чиновников, то здесь речь идет уже о действиях НАБУ и САП, ведь это уже их подследственность.

Она отметила, что готова вместе со всеми правоохранительными органами "помочь показать эти топ-посадки".

Она отметила, что генеральная прокуратора каждый день выполняет свою работу и отправляются соответствующие обвинительные акты в суды.

Ранее мы сообщали, что генеральный прокурор прокомментировала скандал со своей квартирой.


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