13:12 05.06.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Выиграл ли бы Зеленский снова президентские выборы: интересные результаты опроса

Киевский международный институт социологии с 26 по 30 апреля провел опрос по воду того, за кого бы украинцы проголосовали на президентских выборах, если бы они прошли в ближайшее время.

Выиграл ли бы Зеленский снова президентские выборы: интересные результаты опроса

Снова весьма уверенную победу одержал бы действующий президент Украины Владимир Зеленский. Действующего главу государства поддержали бы 40,9% тех, кто определился с кандидатом. Владимир Зеленский существенно опережает ближайших конкурентов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на результаты опроса.

Снова во второй тур прошел бы вместе с Зеленским пятый президент Украины и действующий народный депутат Петро Порошенко. Лидера "Европейской солидарности" готовы поддержать 15,7 %, тех, кто определился с кандидатом. На третьей строчке неожиданно оказался лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко. Его готово поддержать на данный момент 9,2 процента украинцев.

Четвертое место рейтинга за одним из лидеров "Оппозиционной платформы За Жизнь" Юрием Бойко. У него 8,9 процента поддержки респондентов.

Пятое место у лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. За нее готовы отдать голоса 8,7% тех, кто определился с выбором.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада назначила нового вице-премьера.


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