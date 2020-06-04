Верховная Рада назначила нового вице-премьера: кто получил должность

Напомним, что ранее народные депутаты отправили в отставку с этой должности Вадима Пристайко. За это решение проголосовало 294 народных депутата.

За назначение Ольги Стефанишин на должность вице-премьера по европейской интеграции проголосовало 255 народных депутатов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.

"В условиях мирового экономического кризиса вопрос евроинтеграции становится не политическим процессом, а условием выживания в Украине. Мы должны расширять европейский рынок.В KPI моей работы - пересмотр политическо-экономического соглашения с ЕС, интеграция в европейские рынки, продвижение государственных программ НАТО на основании государственных интересов Украины", - сказала Стефанишина перед голосованием народных депутатов.

Отметим, что Вадим Пристайко в ближайшее время должен получить новую должность Он должен стать послом Украины в Великобритании. Отметим, что на сегодняшнем заседании Парламента Пристайко не присутствовал.