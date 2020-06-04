11:52 04.06.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Верховная Рада назначила нового вице-премьера: кто получил должность

Народные депутаты определились с новым вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Соответствующее голосование сегодня, четвертого июня, состоялось на заседании Парламента.

Верховная Рада назначила нового вице-премьера: кто получил должность

Напомним, что ранее народные депутаты отправили в отставку с этой должности Вадима Пристайко. За это решение проголосовало 294 народных депутата.

За назначение Ольги Стефанишин на должность вице-премьера по европейской интеграции проголосовало 255 народных депутатов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.

"В условиях мирового экономического кризиса вопрос евроинтеграции становится не политическим процессом, а условием выживания в Украине. Мы должны расширять европейский рынок.В KPI моей работы - пересмотр политическо-экономического соглашения с ЕС, интеграция в европейские рынки, продвижение государственных программ НАТО на основании государственных интересов Украины", - сказала Стефанишина перед голосованием народных депутатов.

Отметим, что Вадим Пристайко в ближайшее время должен получить новую должность Он должен стать послом Украины в Великобритании. Отметим, что на сегодняшнем заседании Парламента Пристайко не присутствовал.


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