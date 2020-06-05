Олег Ляшко намерен вернуться до конца года в Верховную Раду: стало известно как

Олег Ляшко снова хочет стать народным депутатом. Он намерен баллотироваться в народные депутаты в 208 округе в Черниговской области. Об этом рассказал сам Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"Мы этот округ никому не отдадим. Я пойду на этот округ, выиграю выборы, потому что все люди хотят, чтобы Ляшко был в парламенте, потому что Рада без Ляшко как село без церкви ...", - сказал Ляшко.

При этом он добавил, что уже выигрывал в этом округу в 2012 году.

Напомним, что депутатом от 208 округа был представитель группы "Доверие" Валерий Давыденко. Его нашли мертвым 23 мая в своем офисе с огнестрельным ранением головы. Правоохранительные органы рассматривают это дело статье Умышленное убийство. Рядом с народным депутатом был найден пистолет.

Выборы в этом округе должны состояться 25 октября. Центральная избирательна комиссия уже официально назначила дату.

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