Если бы выборы в Парламент прошли сейчас: результаты опроса

Хотя выборы в Парламент в Украине прошли менее года назад, никто не может точно сказать, когда состоятся следующие. Ведь практически в любой момент президент может распустить Верховную Раду. Поэтому интересно, какая ситуация с поддержкой партий на данный момент.
Если бы выборы прошли сейчас нова бы победила президентская партия Владимира Зеленского "Слуга Народа". По результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, партия президента получила был 29,9% поддержки украинцев, которые определились со своим выбором.
О этом пишет УРА-Информ со ссылкой на результаты опроса.
На втором месте идет партия "Оппозиционная платформа За Жизнь". У нее поддержка 15,8% респондентов, которые уже определились со своим выбором. Сразу за пророссийской партией идет партия бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская Солидарность". Ее поддерживают 13,5% украинцев.
Партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко получила бы поддержку в 11,6% опрошенных респондентов. Еще бы только одна партия сумела пройти в Парламент по результатам опроса - "Сила и честь" Игоря Смешко с поддержкой 6,9 процента. "Голос", который сейчас в Парламенте, мог бы рассчитывать на поддержку 2,8%.
Ранее мы сообщали результата опроса по поводу президентских выборов, если бы они прошли сейчас.