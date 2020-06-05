13:46 05.06.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Если бы выборы в Парламент прошли сейчас: результаты опроса

Хотя выборы в Парламент в Украине прошли менее года назад, никто не может точно сказать, когда состоятся следующие. Ведь практически в любой момент президент может распустить Верховную Раду. Поэтому интересно, какая ситуация с поддержкой партий на данный момент.

Если бы выборы в Парламент прошли сейчас: результаты опроса

Если бы выборы прошли сейчас нова бы победила президентская партия Владимира Зеленского "Слуга Народа". По результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, партия президента получила был 29,9% поддержки украинцев, которые определились со своим выбором.

О этом пишет УРА-Информ со ссылкой на результаты опроса.

На втором месте идет партия "Оппозиционная платформа За Жизнь". У нее поддержка 15,8% респондентов, которые уже определились со своим выбором. Сразу за пророссийской партией идет партия бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская Солидарность". Ее поддерживают 13,5% украинцев.

Партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко получила бы поддержку в 11,6% опрошенных респондентов. Еще бы только одна партия сумела пройти в Парламент по результатам опроса - "Сила и честь" Игоря Смешко с поддержкой 6,9 процента. "Голос", который сейчас в Парламенте, мог бы рассчитывать на поддержку 2,8%.

Ранее мы сообщали результата опроса по поводу президентских выборов, если бы они прошли сейчас.


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