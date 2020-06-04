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Верховная Рада отправила в отставку вице-премьера: кто потерял должность

Верховная Рада на сегодняшнем заседании, четвертого июня, отправила в отставку одного из членов Кабинета министров.

Верховная Рада отправила в отставку вице-премьера: кто потерял должность

296 народных депутатов подержали решение отправить в отставку Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Сам чиновник не присутствовал в Парламенте во время этого голосования.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"Большое спасибо за ту проделанную работу, поддержку, боевой дух. Мы прошли вместе определенный путь. Выдающийся профессиональны дипломат. Я уверен, что Владимир Владимирович продолжит служение и свою работу на благо нашего государства", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Паралменте.

Также он отметил, что после этого народные депутаты должны будут рассмотреть кандидатуру нового вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. На эту должность претендует бывшая директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

В тоже время отмечается, что Вадим Пристайко должен занять должность посла Украины в Великобритании.

Ранее мы сообщали, что народные депутаты требовали отставки главы Министерства внутренних дела Арсена Авакова.


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