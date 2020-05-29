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Венгрия назвала условия снятия вето на вступление Украины в НАТО

Венгрия назвала свои условия о том, чтобы снять свое вето об возможном вступлении Украины в НАТО.

Венгрия назвала условия снятия вето на вступление Украины в НАТО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой на специальном брифинге рассказал, что Венгрии не нравится не только образовательное законодательство, н о и также и закон о языке.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Венгрия ждет решения проблем с вопросом образования и законом об использовании государственного языка. Тогда мы не будем уже блокировать то, что блокируем в связи с НАТО", - заявил Петер Сийярто.

Напомним, что с 2017 года Венгрия ветирует все решение НАТО относительно более глубокого сотрудничества.

При этом Петер Сийярто отметил, что Венгрия намерена снять эти ограничения и договориться по важным вопросам.

"Мы хотим закрыть все дискуссии, связанные с законом об образовании и о языке, и желаем достичь такого решения, которое будет приемлемым и для венгров на Закарпатье", - добавил Министр иностранных дел Венгрии Петер.

Ранее мы сообщали, что Венгрия будет продолжать блокировать заседания комиссии Украина-НАТО.


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