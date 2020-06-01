Авакова экстренно вызывают в Верховную Раду: что произошло

Первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко рассказал, что Авакова хотят услышать в связи с недавними резонансными делами: изнасилованием полицейскими девушки в Кагарлыке и "разборок" в стиле 90-х в Броварах.

"Учитывая ту ситуацию, которая сложилась за последние две недели, наша фракция предлагает пригласить на день правительства министра внутренних дел Арсена Авакова для доклада по тем важным ситуация, которые сложились в пятницу в Броварах, в Кагарлыке, с этическим поведением правоохранителей", - цитирует Корниенко УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс Украина.

Также Корниенко добавил, что Авакова намерены расспросить по поводу расследования обстоятельств гибели народного депутата Валерия Давиденко.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга Народа" отметил, что вопросов действительно много и он ожидает профессиональных ответов от Арсена Авакова.

Напомним, что Владимир Зеленский определился с судьбой главы МВД после последних скандалов.