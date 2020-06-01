12:08 01.06.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244935:labazovych

Авакова экстренно вызывают в Верховную Раду: что произошло

Фракция "Слуга Народа" хочет заслышать министра внутренних дел Арсена Авакова на Часе вопросов к правительству в пятницу.

Авакова экстренно вызывают в Верховную Раду: что произошло

Первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко рассказал, что Авакова хотят услышать в связи с недавними резонансными делами: изнасилованием полицейскими девушки в Кагарлыке и "разборок" в стиле 90-х в Броварах.

"Учитывая ту ситуацию, которая сложилась за последние две недели, наша фракция предлагает пригласить на день правительства министра внутренних дел Арсена Авакова для доклада по тем важным ситуация, которые сложились в пятницу в Броварах, в Кагарлыке, с этическим поведением правоохранителей", - цитирует Корниенко УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс Украина.

Также Корниенко добавил, что Авакова намерены расспросить по поводу расследования обстоятельств гибели народного депутата Валерия Давиденко.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга Народа" отметил, что вопросов действительно много и он ожидает профессиональных ответов от Арсена Авакова.

Напомним, что Владимир Зеленский определился с судьбой главы МВД после последних скандалов.


Поделиться

Читайте также:
 
Трамп испугался протестующих: его спрятали в подземное убежище Украина с 15 июня возобновляет авиасообщение: стало известно с какими странами Кличко готов объединиться с Порошенко для выборов в 2020 году: что задумал мэр Киева Коронавирус в Украине: очередной барьер преодолен, данные на 1 июня
Проишествия
  • 10:48 Разборки в стиле 90-х в Броварах: стрельба, раненые (ВИДЕО)
  • 11:35 Ужас в детском саду: воспитательница убила трехлетнюю девочку
  • 18:40 Последние новости по поводу убийства народного депутата Давиденко: что известно
  • 13:01 Знаменитая модель и популярный журналист среди жертв катастрофы самолета над Карачи: стали известны новые подробности
  • 14:02 Над Карачи разбился пассажирский самолет: на борту было более 100 человек (ВИДЕО)
  • 11:51 Зверский расстрел на Житомирщине: мужчина в лесу застрелил семь человек
  • 13:09 В Канаде разбился самолет: стало известно, сколько человек погибло
  • 20:09 Украина пойдет в суд если не договорится с Ираном: последние новости по поводу катастрофы МАУ
  • 10:35 Ан-124 Руслан не сумел приземлиться в аэропорту Копенгагена: причина весьма удивительная
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив