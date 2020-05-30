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Зеленский готовит замену Авакову: стало известно, кто будет новым главой МВД

Похоже, что следом за Михаилом Саакашвили еще один грузинско-украинский политик вернется в украинскую политику.

Зеленский готовит замену Авакову: стало известно, кто будет новым главой МВД

Уже в ближайшее время бывший руководитель Полицейской академии МВД Грузии, экс-министр образования и науки Грузии, а также бывшая глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе проведет собеседование в Офисе Президента Украины. После этого окончательное решение по поводу ее будущего будет принимать президент Владимир Зеленский. Отмечается, что Деканоидзе может занять должность руководителя украинской таможни.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм каналВ Легитимный.

В тоже время существует и другой вариант развития событий. Деканоидзе может заменить Арсена Авакова на должности министра внутренних дел.

"Наш источник указывает, что её возможно будут готовить на замену Министра МВД Арсена Авакова. Вчера она прилетела чартером в Украину, якобы по просьбе Саакашвили", - отмечается в телеграм канале Легитимный.

Также источник отмечает, что Саакашвили продвигает в Давида Сакварелидзе в силовой блок.

Напомним, что Владимир Зеленский вчера вызвал главу МВД Арсена Авакова из-за ситуации в Броварах, где произошли "разборки" в стиле 90-х.


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