13:30 27.05.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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На Зеленского подали в суд: стала известна причина

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко решил не оставлять просто так слова президента Украины Владимира Зеленского в свой адрес.

На Зеленского подали в суд: стала известна причина

Ранее на встрече со СМИ Зеленский обозвал мэра Черкасс "бандитом" за то, что тот снял карантин раньше, чем распорядился Кабинет Министров. Также он добавил, что не сядет с ним за один стол. ВВ Бондаренко ответил, что не оставит это просто так и обратится в суд. Мэр Черкасс подал против Зеленского иск в Печерский районный суд Киева о защите чести и достоинства.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд города Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс", - заявил адвокат.

Также он добавил, что иск подан из-за слов Зеленского о том, что Бондаренко является "бандитом". Соответствующее видео было опубликовано на странице в Фесбук адвоката.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что против Анатолия Бондаренко открыто 19 уголовных дел.

Ранее мы сообщали, что Арсений Яценюк может занять новую высокую должность.


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