Япония намерена забрать острова у России: что известно

Спор касается четырех островов, которые Россия называет Южными Курилами, а Япония - Северными Территориями. Из-за них обе страны еще не подписали формальное мирное соглашение после Второй мировой войны.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на агентство Kyodo.

В "Дипломатической синей книге" этого года японское министерство иностранных дел написало, что Токио имеет суверенное право на острова и что для него вопрос территориального спора является "наивысшим интересом". Оно также объявил о дальнейших усилиях по достижению соглашения.

В книге 2018 года было написано, что "Четыре северных острова принадлежат Японии", но в апрельском документе 2019 года эта формулировка не появилась. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеялся тогда, что он убедит президента России Владимира Путина вернуть некоторые острова. Однако, когда оба лидера встретились на саммита G20 в июне, такое соглашение не было заключено.

Токио требует, чтобы Москва вернула все четыре острова, которые Красная Армия захватила вместе со всем Курильским архипелагом летом 1945 года, сразу после капитуляции Японии. По мнению японских властей, это было незаконно.

Ранее мы сообщали, что Россия снова спровоцировала НАТО, при этом Альянсу пришлось отвечать.