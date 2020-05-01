Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать

За последние два дня истребители НАТО трижды перехватывали российские самолеты возле границ Европейского союза. Среди них были также и польские самолеты, которые поднимались в воздух.
Главный штаб НАТО объявил, что 28 апреля польские истребители сопровождали российские бомбардировщики Ту-160. Они также сопровождались самолетами-разведчиками НАТО AWACS, называемыми глазами и ушами Североатлантического союза.
Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Interia.
Затем российские самолеты перехватили истребители Королевских ВВС Дании. В тот же день норвежские бомбардировщики поднялись в воздух для перехвата двух российских машин Ту-22, которые приближались к воздушному пространству НАТО над Норвегией.
Днем позже (29 апреля) норвежцы тоже дважды поднимались в воздух. После захвата двух российских патрульных самолетов норвежским F-16 истребители Королевских ВВС поднялись для сопровождения российских самолетов, направлявшихся в Северное море. Затем эти машины были перехвачены норвежскими истребителями F-35 и были вынуждены отойти от границ Альянса.
Штаб-квартира написала в заявлении, что все операции были проведены профессионально, и подтвердили, что истребители НАТО готовы защищать своих союзников круглосуточно, без выходных.
Ранее мы сообщали, что в Ионическом море разбился вертолет НАТО.