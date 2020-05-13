11:58 13.05.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Что будет в Украине с карантином после 22 мая - Шмыгаль рассказал правду

В Украине продлят карантинные меры после 22 мая, однако будут сняты очередные ограничения в этот день.

Что будет в Украине с карантином после 22 мая - Шмыгаль рассказал правду

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, когда и как страна будет переходить на адаптивный карантин.

"Сегодня мы работаем над разработкой дальнейших шагов выхода из карантина и перехода к адаптивной модели. 22 мая - дата, до которой продолжается карантин, он будет продлен, но с постепенным переходом к собственно адаптивной модели", - цитирует Шмыгаля Ура-Информ со ссылкой на Цензор.

Также глава Правительства добавил, что следующие шаги по снятию карантинных ограничений будут приниматься в зависимости от развития ситуации с коронавирусом в стране. При этом он отметил, что больше полномочий по этому вопросу будут передаваться на местные власти.

"Потому что уже сегодня в разных областях Украины ситуация с заболеваемостью коронавирусом разная и делать локдаун всей стране в июне или в июле может быть уже нецелесообразно", - отметил Шмыгаль.

Премьер отметил, что к этому моменту страна перейдет к адаптивной модели карантина.

Ранее мы сообщали, что по последним данным в Украине более 16 400 случаев COVID-19.


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