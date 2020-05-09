Зеленский поставил важную задачу Саакашвили: что должен сделать бывший президент Грузии

Теперь глава государства рассказал, чего ожидает от бывшего президента Грузии на этой должности. Зеленский отметил, что Саакашвили должен заняться вопросом реформы таможни. Об этом президент рассказал на брифинге в рамках рабочего визита в Закарпатье.

"Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в ближайшие месяцы он должен быть. Результат - по поводу дерегуляции в бизнесе и реформы таможни", - цитирует Зеленского Ура-Информ со ссылкой на Укринформ.

Зеленский отметил, что Саакашвили во время своего президентства сумел успешно побороть коррупцию в Грузии и сделал более современной таможню. Эти вопросы президент Украины уже обговорил с бывший главой Грузии.

"Второй момент - у него достаточно крепкие инвестиционные связи со многими странами. Когда они строили Батуми - это было привлечение различных инвесторов, тогда там построили большие сетевые отели", - добавил Зеленский.

Также президент Украины добавил, что Саакашвили должен заняться и пенсионной реформой.