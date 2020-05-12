Пресс-секретарь Путина заразился коронавирусом: вирус "приближается" к российскому президенту

Дмитрий Песков подтвердил информацию в различных телеграм каналах, что у него действительно выявили коронавирус.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на ТАСС.

"Да, я заболел, - сказал он в ответ на вопрос, действительно ли у него выявлен коронавирус. - Лечусь".

Больше подробностей ни о своем состоянии, ни о том, где и как мог "подхватить" коронавирус Песков не рассказал.

На данный момент также нет информации по поводу того, не заразился ли коронавирусной инфекцией президент России Владимир Путин, ведь Песков часто контактирует со своим начальником по работе.

Напомним, что Песков уже не первый высокопоставленный чиновник, который заразился COVID-19. Ранее коронавирус был подтвержден у премьер-министра России Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой.

Ранее мы сообщали, что Россия по количеству подтвержденных случаев уже обошла Италию и занимает третью строчку по этому показателю в мире.