13:05 06.05.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Стала известна новая должность Саакашвили: за что будет отвечать политик

В последнее время в украинских СМИ было много слухов по поводу того, какую должность получит бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Стала известна новая должность Саакашвили: за что будет отвечать политик

Бывший губернатор Одесской области в недавнем интервью отметил, что в ближайшее время его новую должность назовет президент Украины Владимир Зеленский. Однако теперь сам политик рассказал о том, какую должность будет теперь занимать.

Саакашвили отметил, что он будет назначен в Национальный совет реформ. При этом некоторые СМИ отметали, что он будет секретарем, однако сам политик отметил, что будет занимать другую должность.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на DW.

"Председателем исполнительного комитета, а не секретарем", - отметил Саакашвили.

При этом он не смог назвать точную дату своего назначения на должность. По данным различных СМИ — это может случиться сегодня, шестого мая.

Напомним, что Национальный совет реформ был создана в 2014 году по указу Петра Порошенко, который тогда был президентом. Совет является специальным консультативно-совещательным органом при президенте Украины по вопросам стратегического планирования.

Ранее сообщалось, что Саакашвили может стать советником Зеленского.


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