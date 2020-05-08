10:17 08.05.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244631:labazovych

Сколько заработали народные депутаты в апреле: суммы поражают

Стало известно, сколько народные депутаты Украины заработали за прошедший месяц – апрель. Суммы действительно удивляют.

Сколько заработали народные депутаты в апреле: суммы поражают

За предыдущий месяц заработные платы народных депутатов составляют от двух тысяч гривен до 48 тысяч. Все из-за того, как нардепы посещали заседания Верховной Рады, кто то вовсе не был, а кто-то не пропустил ни одного рабочего дня.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Украинские Новости.

Меньше всего среди народных депутатов за апрель получил Алексей Устенко из фракции "Слуга Народа". За предыдущий месяц он получил 1 826 гривен. Больше всего за апрель получил другой представитель "Слуги Народа" Ольга Руденко. Она за предыдущий месяц получила 48 292 гривны.

Интересно, что Руденко получила больше, чем спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. За месяц его заработная плата составила 47 230 гривен. В тоже время заместитель председателя Парламента Руслан Стефанчук получил 47 230 гривен, а Елена Кондратюк - 44 970 гривен.

Ранее мы сообщали, какую заработную плату за первый год работы получил президент Украины Владимир Зеленский.


  
Поделиться

Читайте также:
 
В Украине уже более 14 000 случаев коронавируса: новая статистика Циничное предложение: Россия предлагает украинским чемпионам свое гражданство Украину надо вытаскивать из болота - Саакашвили рассказал, кто может это сделать Стоит ли покупать биткоин и как это сделать
Проишествия
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Ранения получили 20 человек
    В Словакии столкнулись автобус и грузовик, погибли 13 человек
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив