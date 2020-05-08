Сколько заработали народные депутаты в апреле: суммы поражают

За предыдущий месяц заработные платы народных депутатов составляют от двух тысяч гривен до 48 тысяч. Все из-за того, как нардепы посещали заседания Верховной Рады, кто то вовсе не был, а кто-то не пропустил ни одного рабочего дня.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Украинские Новости.

Меньше всего среди народных депутатов за апрель получил Алексей Устенко из фракции "Слуга Народа". За предыдущий месяц он получил 1 826 гривен. Больше всего за апрель получил другой представитель "Слуги Народа" Ольга Руденко. Она за предыдущий месяц получила 48 292 гривны.

Интересно, что Руденко получила больше, чем спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. За месяц его заработная плата составила 47 230 гривен. В тоже время заместитель председателя Парламента Руслан Стефанчук получил 47 230 гривен, а Елена Кондратюк - 44 970 гривен.

Ранее мы сообщали, какую заработную плату за первый год работы получил президент Украины Владимир Зеленский.